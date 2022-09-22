iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент УЕФА опроверг слухи о возможном проведении матчей Лиги чемпионов вне Европы

Глава организации призвал не верить и не распространять фейки.
Сегодня, 15:23
Александер Чеферин / Getty Images
Александер Чеферин / Getty Images
0 0 0

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию СМИ о том, что матчи Лиги чемпионов могут состояться вне Европы.

"При всем уважении к средствам массовой информации, иногда там появляются просто невозможные новости. Мы никогда не обсуждали такую идею. Но вдруг в каком-то медиа пишут, что это произойдет, хотя вопрос даже не поднимался. Идите и спросите об этом у УЕФА напрямую.

Читайте также: Чеферин: Суперлига мертва, никто не хочет в ней участвовать

Я был бы в курсе, если бы проведение матчей Лиги чемпионов за пределами Европы обсуждалось. Но я ничего об этом не знаю", – сказал Чеферин в интервью Sports Max.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что игры ранних туров группового этапа Лиги чемпионов или матча за Суперкубок Европы могут перенести в США, Китай или на Ближний Восток.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов уефа Александер Чеферин
0 0 0

Статьи по теме

Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Ярмоленко: Россию нужно изолировать от всего мира, ни о каком спорте не может идти речи Ярмоленко: Россию нужно изолировать от всего мира, ни о каком спорте не может идти речи
УЕФА подтвердил отстранение России от Евро-2024, Беларусь к жеребьевке отбора допустили УЕФА подтвердил отстранение России от Евро-2024, Беларусь к жеребьевке отбора допустили
Президент ФА Боснии и Герцеговины: У нас есть согласие УЕФА на матч с россиянами Президент ФА Боснии и Герцеговины: У нас есть согласие УЕФА на матч с россиянами
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча
Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Европа16:55
Реал намерен подписать новый контракт с Модричем
Европа16:30
Ювентус и ПСЖ поспорят за подписание Канте
Бокс16:06
Бокс: расписание боев
Европа15:50
Дембеле: Я потратил впустую 5 лет – был молод, как и любой человек
Европа15:23
Президент УЕФА опроверг слухи о возможном проведении матчей Лиги чемпионов вне Европы
Европа14:57
Традиция соблюдена: Алькантара посетил один из главных праздников Германии
Бокс14:50
Боб Арум: Страсть Канело к гольфу является проблемой
Бокс14:45
"Побуцкают друг друга": Усик - о возможном бое между Фьюри и Джошуа
Европа14:23
Дженоа объявила о расторжении контракта с Шевченко
Европа14:20
Кьеллини выступил в защиту Магуайра после многочисленной критики в адрес англичанина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK