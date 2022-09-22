Президент УЕФА опроверг слухи о возможном проведении матчей Лиги чемпионов вне Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию СМИ о том, что матчи Лиги чемпионов могут состояться вне Европы.

"При всем уважении к средствам массовой информации, иногда там появляются просто невозможные новости. Мы никогда не обсуждали такую идею. Но вдруг в каком-то медиа пишут, что это произойдет, хотя вопрос даже не поднимался. Идите и спросите об этом у УЕФА напрямую.

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Я был бы в курсе, если бы проведение матчей Лиги чемпионов за пределами Европы обсуждалось. Но я ничего об этом не знаю", – сказал Чеферин в интервью Sports Max.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что игры ранних туров группового этапа Лиги чемпионов или матча за Суперкубок Европы могут перенести в США, Китай или на Ближний Восток.