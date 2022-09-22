Дембеле: Я потратил впустую 5 лет – был молод, как и любой человек

Вингер Барселоны Усман Дембеле признал, что потратил несколько лет своей игровой карьеры.

"Я был молод, как и любой другой человек. Я мог сходить куда-то. Но этого было не так много. Не то, что вы себе представляете.

Я постоянно травмировал заднюю поверхность бедра. Чтобы этого не происходило, нужно было работать. Мне постоянно говорили: "Если ты не будешь работать, то начнется стагнация. Ты навредишь себе, если не станешь сильнее".

Читайте также: Дембеле назвал свою главную цель в Барселоне

А потом, при Кумане, все резко изменилось. С Хави стало еще лучше. С тех пор у меня не было травм – я скрестил пальцы. Мы продолжим работать, и все будет хорошо. Я отлично чувствую себя в Барселоне. Я ощущаю, что вся команда и весь клуб уверены во мне.

Я потратил пять лет впустую, но теперь все говорят о футболе, и это гораздо лучше", – сказал Дембеле в интервью RMC Sport.

Напомним, 25 августа 2017 года Барселона объявила о переходе Дембеле. За трансфер футболиста каталонцы заплатили 105 миллионов евро.