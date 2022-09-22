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УЕФА может изменить формат проведения Суперкубка

Европейский футбольный союз планирует устроить Финал четырех.
Сегодня, 18:28
Суперкубок УЕФА / Getty Images
Суперкубок УЕФА / Getty Images
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Европейский футбольный союз рассматривает возможность изменения системы проведения Суперкубка УЕФА.

Руководящий футбольный орган Европы планирует устроить розыгрыш трофея в формате Финала четырех. В турнире должны будут сыграть победители Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Еще одним участником станет чемпион МЛС, сообщает The Guardian.

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В УЕФА рассчитывают с помощью подобного турнира выйти на американский рынок, привлечь новую аудиторию и увеличить доходы.

Предполагается, что розыгрыш Суперкубка в формате Финала четырех может состояться в 2024 году.

Напомним, что действующим обладателем Суперкубка УЕФА является мадридский Реал, который в этом году в поединке за трофей победил со счетом 2:0 франкфуртский Айнтрахт.

Ранее сообщалось, что президент УЕФА опроверг слухи о возможном проведении матчей Лиги чемпионов вне Европы.

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