УЕФА может изменить формат проведения Суперкубка

Европейский футбольный союз рассматривает возможность изменения системы проведения Суперкубка УЕФА.

Руководящий футбольный орган Европы планирует устроить розыгрыш трофея в формате Финала четырех. В турнире должны будут сыграть победители Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Еще одним участником станет чемпион МЛС, сообщает The Guardian.

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В УЕФА рассчитывают с помощью подобного турнира выйти на американский рынок, привлечь новую аудиторию и увеличить доходы.

Предполагается, что розыгрыш Суперкубка в формате Финала четырех может состояться в 2024 году.

Напомним, что действующим обладателем Суперкубка УЕФА является мадридский Реал, который в этом году в поединке за трофей победил со счетом 2:0 франкфуртский Айнтрахт.

Ранее сообщалось, что президент УЕФА опроверг слухи о возможном проведении матчей Лиги чемпионов вне Европы.