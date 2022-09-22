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Глава боснийской футбольной ассоциации: Матч с россиянами нужно воспринимать как исключительно товарищеский

Боснийцы не собираются отказываться от идеи проведения поединка со страной-агрессором.
Сегодня, 22:19
Сборная Боснии и Герцеговины / Getty Images
Сборная Боснии и Герцеговины / Getty Images
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Президент Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович высказался по поводу скандального товарищеского матча с россиянами, который запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

"Есть разные мнения, это нормально. Но также считаю, что негатива определенных СМИ и людей слишком много. Думаю, каждый имеет право на свое мнение, но это не значит, что чье-то мнение должно обязывать кого-то и что они должны думать так же.

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Матч с россиянами нужно воспринимать как исключительно товарищеский. Важно сказать, что у нас есть согласие УЕФА. Россию отстранили от проведения официальных матчей, но по поводу товарищеских матчей - запретов на их проведение нет", - цитирует Жельковича Dnevni Avaz.

Напомним, что ведущие игроки боснийской сборной отказываются принимать участие в товарищеском матче с россиянами. Публично против проведения подобного поединка выступили лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола потребовала от УЕФА и ФИФА не допустить проведение матча Боснии и Герцеговины с россиянами.

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