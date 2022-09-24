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Игнатенко - игрок матча Армения - Украина по версиям SofaScore и WhoScored

Хавбек выдал невероятный уровень игры.
Сегодня, 19:17
Даниил Игнатенко
Даниил Игнатенко
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В рамках пятого тура группового этапа Лиги Наций Армения проиграла сборной Украине на своем поле (0:5).

Статистические порталы SofaScore и WhoScored традиционно подвели итоги прошедшей встречи.

Лучшим футболистом матча по версии обоих сайтов признан украинский хавбек Даниил Игнатенко.

SofaScore поставил полузащитнику оценку в 8.8 балла, WhoScored - 9.5.

Напомним, следующий матч сборная Украины проведет 27 сентября против Шотландии в рамках Лиги наций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина армения даниил игнатенко
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