Игнатенко - игрок матча Армения - Украина по версиям SofaScore и WhoScored
Хавбек выдал невероятный уровень игры.
В рамках пятого тура группового этапа Лиги Наций Армения проиграла сборной Украине на своем поле (0:5).
Статистические порталы SofaScore и WhoScored традиционно подвели итоги прошедшей встречи.
Лучшим футболистом матча по версии обоих сайтов признан украинский хавбек Даниил Игнатенко.
SofaScore поставил полузащитнику оценку в 8.8 балла, WhoScored - 9.5.
Напомним, следующий матч сборная Украины проведет 27 сентября против Шотландии в рамках Лиги наций.