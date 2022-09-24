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Дзанетти: Месси не нужно выигрывать ЧМ, чтобы называться великим

Аргентинец снял ответственность с лидера национальной команды.
Сегодня, 19:50
Хавьер Дзанетти / Getty Images
Хавьер Дзанетти / Getty Images
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Бывший защитник Интера и сборной Аргентнцы Хавьер Дзанетти высказался о сравнениях Лионеля Месси с Диего Марадоной.

"Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы называться великим, хотя эта привязка есть всегда. Просто посмотрите на его впечатляющие показатели.

Я думал о себе так же: главное – это путь, который человек прошел, чтобы добраться до определенного уровня, отдав все.

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Вы всегда сравниваете Марадону с Месси, а я говорю, что мы – аргентинцы – должны гордиться тем, что у нас было два таких игрока", – сказал Дзанетти в интервью Calciomercato.

В текущем сезоне на счету аргентинца 4 гола и 7 ассистов в 8 матчах Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Хавьер Дзанетти сборная Аргентины
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