Дзанетти: Месси не нужно выигрывать ЧМ, чтобы называться великим

Бывший защитник Интера и сборной Аргентнцы Хавьер Дзанетти высказался о сравнениях Лионеля Месси с Диего Марадоной.

"Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы называться великим, хотя эта привязка есть всегда. Просто посмотрите на его впечатляющие показатели.

Я думал о себе так же: главное – это путь, который человек прошел, чтобы добраться до определенного уровня, отдав все.

Читайте также: Месси назвал причину своей неудачной игры в прошлом сезоне

Вы всегда сравниваете Марадону с Месси, а я говорю, что мы – аргентинцы – должны гордиться тем, что у нас было два таких игрока", – сказал Дзанетти в интервью Calciomercato.

В текущем сезоне на счету аргентинца 4 гола и 7 ассистов в 8 матчах Лиги 1.