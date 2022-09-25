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Звезда Брайтона не против проследовать за Поттером в Челси

Игрок не станет думать дважды, если представится подобная возможность.
Сегодня, 22:42
Леандро Троссард / Getty Images
Леандро Троссард / Getty Images
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В начале сентября новый владелец Челси Тодд Боэли отправил в отставку с поста главного тренера Томаса Тухеля, назначив на его место рулевого Брайтона Грэма Поттера.

Бельгийский хавбек "чаек" Леандро Троссард заявил, что готов последовать за своим бывшим тренером, если "появится возможность".

"Наш тренер ушел в Челси, но предположения о том, что я следую за ним, не имеют смысла", — цитирует Троссарда talkSPORT. "Если представится возможность, я поеду. Но я хочу играть, а не сидеть на скамейке запасных".

"Я чувствую себя очень хорошо. У нас был очень хороший старт в Брайтоне. Я сильно развился. Теперь я знаю, как работает Премьер-лига. Я сильно вырос в этом плане. Уверенность, умственно, физически -  я стал лучше".

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В нынешнем сезоне после шести сыгранных туров чемпионата Англии Брайтон занимает четвертое место таблицы, имея в активе 13 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Челси АПЛ Брайтон Грэм Поттер Леандро Троссард
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