Сестра Роналду в соцсетях похвалила брата за самоотверженную игру после эпизода с разбитым носом

Катя Авейру, сестра форварда сборной Португалии и Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, прокомментировала повреждение брата в матче с Чехией (4:0).

В начале поединка с лидером гостевой команды случился неприятный момент. Голкипер чехов Томаш Вацлик разбил футболисту нос в игровом эпизоде.

"Проливать на поле кровь... буквально во имя любви к футболке Португалии. Спасибо!" – написала Авейру в инстаграме.

Напомним, в матче с чехами 37-летний португалец сумел отличиться ассистом.

Ранее сообщалось, что Роналду изъявил желание сыграть на чемпионате Европы-2024.