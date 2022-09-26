iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сестра Роналду в соцсетях похвалила брата за самоотверженную игру после эпизода с разбитым носом

Родственница именитого португальца вновь возвышает футболиста на публике.
Сегодня, 00:31
0 0 0

Катя Авейру, сестра форварда сборной Португалии и Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, прокомментировала повреждение брата в матче с Чехией (4:0).

В начале поединка с лидером гостевой команды случился неприятный момент. Голкипер чехов Томаш Вацлик разбил футболисту нос в игровом эпизоде.

"Проливать на поле кровь... буквально во имя любви к футболке Португалии. Спасибо!" – написала Авейру в инстаграме.

Напомним, в матче с чехами 37-летний португалец сумел отличиться ассистом.

Ранее сообщалось, что Роналду изъявил желание сыграть на чемпионате Европы-2024.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фото Криштиану Роналду сборна португалии
0 0 0

Статьи по теме

Роналду разбили нос в матче против Чехии Роналду разбили нос в матче против Чехии
Дани Алвес сравнил между собой Месси и Роналду Дани Алвес сравнил между собой Месси и Роналду
Роналду: Я хочу сыграть на чемпионате Европы-2024 Роналду: Я хочу сыграть на чемпионате Европы-2024
"Криш еще наведет шороху": Роналду получил приз лучшему бомбардиру сборных "Криш еще наведет шороху": Роналду получил приз лучшему бомбардиру сборных
Помочь журналистам

Видео

Армения - Украина 0:5: видео голов и обзор матча
Армения - Украина 0:5: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:57
NaVi vs Heroic: результаты жеребьевки плей-офф ESL Pro League
Киберспорт00:54
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Лига наций00:48
Дания - Франция 2:0 Видео голов и обзор матча
Лига наций00:37
Нидерланды - Бельгия 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги наций
Европа00:31
Сестра Роналду в соцсетях похвалила брата за самоотверженную игру после эпизода с разбитым носом
НБА00:17
Яннис: Лучший игрок в мире тот, кто побеждает - сейчас это Карри
Европа00:09
Бывший защитник сборной Франции жестко раскритиковал игру в обороне Трента
Вчера, 23:51
Лига наций23:51
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига наций23:43
Лига наций: Австрия и Уэльс проиграли свои матчи и вылетели в дивизион В
Лига наций23:41
Хорватия и Нидерланды – первые участники финальной части Лиги наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK