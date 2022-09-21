Роналду изъявил желание сыграть на чемпионате Европы-2024
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими планами по поводу выступлений за национальную команду.
По словам 37-летнего форварда, он имеет еще амбиции выступать на самом высоком уровне.
"Я надеюсь быть частью сборной еще несколько лет. Я все еще мотивирован, мои амбиции высоки. Мой путь в национальной команде еще не закончился".
Читай также: УЕФА подтвердил отстранение России от Евро-2024, Беларусь к жеребьевке отбора допустили
Роналду заявил, что хочет сыграть на Евро-2024, которое пройдет в Германии.
"У нас много хороших молодых игроков. Я буду на чемпионате мира и хочу попасть на чемпионат Европы", - приводит слова Роналду Renascença.
Напомним, чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Евро-2024 пройдет в Германии, жеребьевка отборочного турнира состоится 9 октября.