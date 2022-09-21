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Роналду изъявил желание сыграть на чемпионате Европы-2024

Португалец обозначил свои планы на будущее.
Сегодня, 07:45
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими планами по поводу выступлений за национальную команду.

По словам 37-летнего форварда, он имеет еще амбиции выступать на самом высоком уровне.

"Я надеюсь быть частью сборной еще несколько лет. Я все еще мотивирован, мои амбиции высоки. Мой путь в национальной команде еще не закончился".

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Роналду заявил, что хочет сыграть на Евро-2024, которое пройдет в Германии.

"У нас много хороших молодых игроков. Я буду на чемпионате мира и хочу попасть на чемпионат Европы", - приводит слова Роналду Renascença.

Напомним, чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Евро-2024 пройдет в Германии, жеребьевка отборочного турнира состоится 9 октября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Криштиану Роналду сборная Португалии
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