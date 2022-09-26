Зарплата главного таланта Ман Сити по новому контракту может увеличиться в 20 раз

В данный момент Фил Фоден зарабатывает чуть более 10 тысяч фунтов в неделю.

Манчестер Сити ведет переговоры с англичанином Филом Фоденом о новом контракте.

Как сообщает Экрем Конур, стороны близки к соглашению. Договор будет подписан сроком до 2028 года.

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Источник отмечает, что игрок будет зарабатывать более 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В данный момент хавбек зарабатывает 12.5 тыс. Таким образом, его зарплата возрастет в 20 раз