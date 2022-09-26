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Хавбек сборной Украины U-21: На ответный матч против Словакии у нас будет другой настрой

В первом матче плей-офф квалификации на предстоящий молодежной чемпионат Европы украинцы уступили сопернику.
Сегодня, 22:42
Артем Бондаренко / УАФ
Артем Бондаренко / УАФ
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Хавбек сборной Украины в возрасте до 21 года Артем Бондаренко высказался о грядущем матче плейофф квалификации к молодежному ЧЕ-2023 против Словакии.

По словам Бондаренко, коллектив Руслана Ротаня, уступивший в первом матче со счетом 2:3, на второй поединок выйдет в другом настрое.

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"Все понимают, что плей-офф состоит из двух игр, поэтому мы не совершали никакой трагедии, не скучали, а сразу начали восстанавливаться и готовиться к следующей встрече. Она будет самой важной. Все в наших руках. Мы всегда разговариваем в команде, обсуждаем ошибки , это нормально Все понимают, какая перед нами стоит задача.

Мы разбирали Словакию, в том числе коварные действия игроков соперника. Я думаю, что на этот поединок мы выйдем совсем с другим настроением. На поле будет совсем другая команда. Заготовки? Наша главная заготовка – выиграть матч и пройти дальше.

Хочется поблагодарить тех людей, которые пришли нас поддержать в Словакии. Было большое количество болельщиков. В Польше ждем еще большей поддержки. В таких поединках, когда многое зависит от психологии, поддержка болельщиков для нас очень важна", - приводит слова Артема Бондаренко Суспільне 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина
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