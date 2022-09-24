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Ротань подвел итоги поражения от Словакии в первом матче плей-офф отбора к ЧЕ-2023 U-21

Наставник украинской молодежной сборной не опускает руки.
Сегодня, 00:45
Руслан Ротань
Руслан Ротань
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Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился мыслями о первом матче плей-офф квалификации к молодежному ЧЕ U-21.

Специалист уверен, что в ответной встрече против Словакии его подопечные смогут зацепиться за итоговую победу в противостоянии.

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"Впечатление пожалуй из не лучших, потому что поражение немного нелогично, но, в то же время, главное, что есть второй матч. Мы сегодня проиграли поединок, но не проиграли бой. 27 сентября следующий матч, который мы должны провести лучше в первую очередь психологически.Я понимаю наших молодых игроков, у которых горят глаза, однако из-за этих нервов у нас случались ошибки, которых в их исполнении я за весь отборочный турнир не видел.Наделали сегодня достаточно ошибок.У нас есть время, чтобы подготовиться, восстановиться, обязательно Разобрать этот матч, чтобы стать лучшими и 27-го показать результат, который нас выведет на Евро

Психологически тяжело пропускать гол в начале первого и второго таймов. Если брать первый гол, то, пожалуй, это логика ошибок, которые ребята не совершат в десяти случаях из десяти, так нельзя ошибаться. Что касается второго гола, то, думаю, все-таки арбитр должен относиться к нам с уважением. Это чистый фол, он находился рядом с мячом… Не хочется сейчас оправдываться, ведь ошибок мы наделали достаточно, но хочется другого отношения. Мы и так как страна терпим многое недоброе, чтобы на этом фоне еще и реагировать на ошибки арбитра.

Но ничего, двигаемся дальше. Следующий матч будет другим, команда у нас будет другая, более злая. Единственное, на чем словаки могли сегодня возобладать — на характере. Так и вышло. Они очень стремились к этой победе", - заявил украинец.

Напомним, ответный матч Украина U-21 - Словакия U-21 пройдет во вторник, 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.

.Источник: УАФ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина Руслан Ротань
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