Защитник Барселоны травмировался на тренировке и пропустит матч с Мальоркой

Бельерин не сыграет в ближайшей игре клуба.

Фулбек Барселоны Эктор Бельерин получил травму на тренировке. Об этом клуб заявил в соцсетях.

Испанец ощутил дискомфорт в камбаловидной мышце во время утренней тренировки. Скоро он пройдет обследование, которое определит степень серьезности повреждения.

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В клубе считают, что травма игрока не носит серьезный характер, однако вероятность того, что он примет участие в следующем матче команды крайне мала.

Напомним, 1 октября Барселона сыграет с Мальоркой на выезде в рамках 7-го тура Ла Лиги.

В текущем сезоне на счету Бельерина 2 матча в рамках чемпионата Испании.