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Президент Аль-Хиляля подтвердил переговоры с Роналду

Криштиану помешали проблемы клуба с подписанием игроков.
Сегодня, 00:21
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Президент Аль-Хиляля Фахад бен Нафель рассказал о попытке приобрести форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду этим летом.

"Да, мы вели переговоры с Роналду. Проблема заключалась не в деньгах и не в принципах.

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Аль-Хилаль способен подписывать мировых звезд, однако виной всему решение Спортивного арбитражного центра о запрете регистрации новичков. Мы не прекращали переговоры с футболистами, несмотря на это, но откладывали их вступление в финальную фазу, пока ограничения не были сняты", – сказал Фахад бен Нафель в интервью Metro.

В текущем сезоне на счету Роналду 6 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отметился результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду Аль-Хилаль
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