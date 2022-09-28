Бельерин выбыл на длительный срок из-за травмы
Испанец пропустит 4 недели ввиду повреждения.
Барселона потеряла защитника Эктора Бельерина почти на месяц. Накануне 27-летний испанец получил травму на тренировке каталонской команды.
У игрока выявлено повреждение камбаловидной мышцы. Срок восстановления составит порядка четырех недель.
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Ранее травмы в своих сборных получили защитники Барселоны Жюль Кунде и Рональд Араухо.
Напомним, 1 октября "сине-гранатовые" сыграют с Мальоркой в матче 7-го тура чемпионата Испании.