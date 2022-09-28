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Футбол

Бельерин выбыл на длительный срок из-за травмы

Испанец пропустит 4 недели ввиду повреждения.
Сегодня, 13:16
Эктор Бельерин / Getty Images
Эктор Бельерин / Getty Images
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Барселона потеряла защитника Эктора Бельерина почти на месяц. Накануне 27-летний испанец получил травму на тренировке каталонской команды.

У игрока выявлено повреждение камбаловидной мышцы. Срок восстановления составит порядка четырех недель.

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Ранее травмы в своих сборных получили защитники Барселоны Жюль Кунде и Рональд Араухо.

Напомним, 1 октября "сине-гранатовые" сыграют с Мальоркой в матче 7-го тура чемпионата Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Эктор Бельерин
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