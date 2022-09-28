Невилл: Суперлига была попыткой убийства футбола

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл раскритиковал идею создания Суперлиги Европы.

"То, что пыталась сделать "Большая шестерка" АПЛ, то, что произошло с Суперлигой Европы, – это определяющий момент в истории футбола.

Я называл это преступлением. Это была попытка убийства английского футбола. И не только английского. На многие европейские лиги это событие оказало бы разрушительное воздействие. Нельзя просто забыть об этом. Мы не имеем на это права.

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Многие из тех, кто пытался организовать Суперлигу, все еще руководят клубами. Эти люди не отказались от своих намерений: Барселона, Реал, Ювентус продолжают говорить, что Суперлига в том или ином виде будет реализована. И мы знаем, что этот вопрос снова будет поднят. Эти люди все ближе будут к реализации своей задумки.

Так думаю не только я. Возможно, я больше всех ною, но все же я верю в то, что это самый важный момент в истории футбола. Наша футбольная пирамида нуждается в защите, и некоторые люди, находящиеся внутри нее, хотят получить больше, чем положено. Это означает создание лиг без честной конкуренции.

Футбол много в чем нуждается, но его потребности нельзя удовлетворить за счет чьих-то корыстных интересов и жадности", – сказал Невилл в интервью Sky Sports.