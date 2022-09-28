Ньюкасл намерен зимой усилиться ключевым полузащитником Лестера
Мэддисон попал в сферу интересов "сорок".
Ньюкасл все еще хочет подписать полузащитника Лестера Джеймса Мэддисона. Об этом сообщает The Times.
Летом "сороки" сделали "лисам" два предложения, второе – в размере 45 млн фунтов, однако оба были отвергнуты.
Этой зимой Ньюкасл готов предпринять новую попытку подписать хавбека, однако для этого необходимо, чтобы Лестер снизил запрашиваемую сумму.
Напомним, контракт Мэддисона с клубом рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне на счету 25-летнего англичанина 3 гола и 1 ассист в 6 матчах АПЛ.
Ранее хавбек Лестера похвастался собственным лайфхаком, как успокоить плачущего ребенка.