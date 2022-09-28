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Футбол

Ньюкасл намерен зимой усилиться ключевым полузащитником Лестера

Мэддисон попал в сферу интересов "сорок".
Сегодня, 14:55
Джеймс Мэддисон / Getty Images
Джеймс Мэддисон / Getty Images
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Ньюкасл все еще хочет подписать полузащитника Лестера Джеймса Мэддисона. Об этом сообщает The Times.

Летом "сороки" сделали "лисам" два предложения, второе – в размере 45 млн фунтов, однако оба были отвергнуты.

Этой зимой Ньюкасл готов предпринять новую попытку подписать хавбека, однако для этого необходимо, чтобы Лестер снизил запрашиваемую сумму.

Напомним, контракт Мэддисона с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету 25-летнего англичанина 3 гола и 1 ассист в 6 матчах АПЛ.

Ранее хавбек Лестера похвастался собственным лайфхаком, как успокоить плачущего ребенка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер ньюкасл джеймс мэддисон
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