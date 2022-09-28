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Футбол

Мудрик: Невезение помешало Украине обыграть Шотландию

Украинский полузащитник назвал причину неудачной игры.
Сегодня, 16:50
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images
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Вингер сборной Украины Михаил Мудрик высказался о матче против Шотландии (0:0) в рамках Лиги наций.

"Были моменты, когда мяч не летел, когда чудо-сейвы были, когда просто не могли попасть в ворота. Я не знаю. Такие моменты сложно комментировать. Когда мяч летит в девятку, а вратарь отбивает, то как это можно назвать? Такие моменты бывают. Я считаю, что наша команда сегодня обыгрывала соперника во всех компонентах. Но чуть-чуть невезение помешало нам выиграть этот матч.

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Скажу честно: когда болельщики поддерживают нас так, как сегодня, просто невозможно играть плохо. После игры мы сделали круг, и я еще раз подошел к болельщикам, еще раз им поаплодировал. Настолько классно, когда люди не просто приходят и смотрят футбол, а приходят и болеют. Я видел, как глаза наших болельщиков горели нашей игрой, результатом. Это многое стоит. Хочу поблагодарить всех болельщиков. Так, как вы сегодня болели – это очень приятно. Спасибо", — сказал Мудрик в интервью УАФ.

Напомним, по итогам группового раунда Украина будет вынуждена еще один сезон провести в Дивизионе В.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Михаил Мудрик
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Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

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