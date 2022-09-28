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Футбол

Фигу установил мировой рекорд, сыграв в футбол в невесомости

Именитый португалец попал в книгу рекордов Гиннеса.
Сегодня, 18:18
Луиш Фигу / Getty Images
Луиш Фигу / Getty Images
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Бывший вингер Реала и Барселоны Луиш Фигу установил мировой рекорд, сыграв в футбол на высоте чуть более 6 километров.

Легенда сборной Португалии вместе с футболистами из разных стран мира провел матч в невесомости. Для того, чтобы осуществить данный замысел была оборудована специальная площадка, установленная внутри самолета.

Отметим, матч состоялся на высоте 6 166 метров, попав в Книгу рекордов Гиннеса за "проведение футбольного матча в невесомости на самой большой высоте".

Ранее сообщалось, что Реал пожертвовал более 1 млн евро на гуманитарные нужды украинских беженцев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео Луиш Фигу
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