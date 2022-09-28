Фигу установил мировой рекорд, сыграв в футбол в невесомости

Бывший вингер Реала и Барселоны Луиш Фигу установил мировой рекорд, сыграв в футбол на высоте чуть более 6 километров.

Легенда сборной Португалии вместе с футболистами из разных стран мира провел матч в невесомости. Для того, чтобы осуществить данный замысел была оборудована специальная площадка, установленная внутри самолета.

Отметим, матч состоялся на высоте 6 166 метров, попав в Книгу рекордов Гиннеса за "проведение футбольного матча в невесомости на самой большой высоте".

Ранее сообщалось, что Реал пожертвовал более 1 млн евро на гуманитарные нужды украинских беженцев.