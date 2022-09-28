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Манчестер Юнайтед намерен в 2023 году подписать вингера ПСВ

Трансфер Гакпо зависит от ухода из клуба Роналду.
Сегодня, 19:11
Коди Гакпо / Getty Images
Коди Гакпо / Getty Images
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Манчестер Юнайтед все еще сохраняет интерес к вингеру ПСВ Коди Гакпо. Об этом сообщает издание Forbes.

23-летний нидерланлец по-прежнему входит в список трансферных целей манкунианцев. Его хотят подписать в 2023 году. Этим летом манкунианцы вели переговоры о трансфере Гакпо, однако сделка не состоялась.

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Английский клуб договорился с игроком сборной Нидерландов об условиях личного контракта, но так и не сделал ПСВ официального предложения о трансфере.

В случае ухода форварда Криштиану Роналду из Манчестер Юнайтед в следующем году, трансфер Гакпо станет более вероятным. В клубе хотят разгрузить зарплатную ведомость.

В текущем сезоне на счету нидерландца 8 голов и 6 ассистов в 7 матчах Эредивизии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед ПСВ Коди Гакпо
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