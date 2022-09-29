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Конте прокомментировал слухи о своем возвращении в Ювентус

Итальянец не собирается покидать стан "шпор".
Сегодня, 19:20
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images
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Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте высказался о слухах касаемо того, что он может возглавить Ювентус.

На данный момент туринский клуб после семи сыгранных туров занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав десять очков. В Лиге чемпионов команда проиграла оба своих матча в группе.

"Это неуважительно по отношению к тренеру, который работает в Ювентусе, и ко мне, тренеру Тоттенхэма. Мы только начали сезон.

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Я счастлив и наслаждаюсь временем в Тоттенхэме. Я не вижу никаких проблем", – сказал Конте в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, итальянец уже тренировал Ювентус с 2011 по 2014 год. За это время Конте трижды выигрывал чемпионат Италии и дважды Суперкубок страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус тоттенхэм Антонио Конте
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