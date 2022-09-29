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Скоулз раскритиковал Манчестер Юнайтед за трансферы Санчо и Варана

Легенда манкунианцев недоволен игрой футболистов.
Вчера, 22:40
Пол Скоулз / Getty Images
Пол Скоулз / Getty Images
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Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз негативно высказался о трансферной политике клуба.

"Джейдон Санчо был молодым игроком, на которого Манчестер Юнайтед потратил много денег, но который не проявил себя в лиге. И почему такой клуб, как Реал, отпустил Варана? Если вы видели его прошлом сезоне, его игра выглядела не так, как надо. Я не думаю, что это было отличное трансферное окно. Никто в клубе не берет на себя ответственность за это.

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Сульшер пытался. Но со стороны это выглядело так, как будто игроки немного издевались, делали то, что хотят, они выходили на футбольное поле и каждый находился в своем собственном мире, они делали то, что хотели, а не то, чего от них ожидали или чего хотел от них тренер. И матчи просто шли. 

В этом году Каземиро подписали за два дня. Интересно, был ли этот трансфер тренерским. Большие деньги, длительный контракт. Я думаю, им нужно назначить кого-то ответственным за набор игроков. А в конечном итоге в этом обвиняют тренера", – сказал Скоулз в интервью Daily Mail.

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