Челси договорился о подписании звезды Лейпцига

Нападающий Лейпцига Кристофер Нкунку следующим летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает Кристиан Фальк в Twitter, французский футболист близок к переходу в Челси.

24-летний нападающий уже достиг договоренности с клубом о том, что летом он перейдет в стан "синих".

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Более того, в немецкой прессе появились слухи о том, что Нкунку прошел "секретный" медосмотр в сентябре для Челси. Обследование прошло во Франкфурте.

Отметим, что следующим летом Челси сможет активировать клаусулу, которая составляет 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что звезда Брайтона не против проследовать за Поттером в Челси.