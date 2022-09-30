Челси договорился о подписании звезды Лейпцига
Кристофер Нкунку, вероятно, окажется в чемпионате Англии.
Нападающий Лейпцига Кристофер Нкунку следующим летом может сменить клубную прописку.
Как сообщает Кристиан Фальк в Twitter, французский футболист близок к переходу в Челси.
24-летний нападающий уже достиг договоренности с клубом о том, что летом он перейдет в стан "синих".
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Более того, в немецкой прессе появились слухи о том, что Нкунку прошел "секретный" медосмотр в сентябре для Челси. Обследование прошло во Франкфурте.
Отметим, что следующим летом Челси сможет активировать клаусулу, которая составляет 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что звезда Брайтона не против проследовать за Поттером в Челси.