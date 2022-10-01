Зинченко - в cтарте на северолондонское дерби

Украинец поможет своей команде в матче против Тоттенхэма

В рамках центрального матча 9 тура АПЛ Арсенал встретится с Тоттенхэмом.

Наставники команд в лице Микеля Артета и Антонио Конте определились с составами.

Среди прочего стоит отметить то, что украинский легионер "канониров" Александр Зинченко попал в стартовый состав.

⚡️NLD TEAM NEWS



🇧🇷 Gabriel in defence

🇳🇴 Odegaard in the centre

🇧🇷 Jesus leads our attacking line



🔴 WE ARE THE ARSENAL ⚪️ pic.twitter.com/jn4hMhulK0 — Arsenal (@Arsenal) October 1, 2022

Матч между Арсеналом и Тоттенхэмом начнется в 14:30 по киевскому времени.