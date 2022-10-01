Зинченко - в cтарте на северолондонское дерби
Украинец поможет своей команде в матче против Тоттенхэма
В рамках центрального матча 9 тура АПЛ Арсенал встретится с Тоттенхэмом.
Наставники команд в лице Микеля Артета и Антонио Конте определились с составами.
Среди прочего стоит отметить то, что украинский легионер "канониров" Александр Зинченко попал в стартовый состав.
⚡️NLD TEAM NEWS— Arsenal (@Arsenal) October 1, 2022
🇧🇷 Gabriel in defence
🇳🇴 Odegaard in the centre
🇧🇷 Jesus leads our attacking line
🔴 WE ARE THE ARSENAL ⚪️ pic.twitter.com/jn4hMhulK0
Матч между Арсеналом и Тоттенхэмом начнется в 14:30 по киевскому времени.