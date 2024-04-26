Рэшфорд - о критике: Издевательство, которое длится месяцами
Англичанин устал терпеть негатив в свой адрес.
Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд ответил на пост фаната в соцсетях.
"К Маркусу Рэшфорду относятся просто отвратительно. Это жестоко. Это издевательство", – говорится в посте в твиттере.
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На это футболист ответил: "Я ценю твою поддержку! Это издевательство, которое длится месяцами. Довольно".
I appreciate your support! It is abuse and has been for months. Enough is enough https://t.co/MUfiU0JwEb— Marcus Rashford (@MarcusRashford) April 25, 2024
В текущем сезоне на счету 26-летнего англичанина семь голов и два ассиста в 31 матче АПЛ.
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