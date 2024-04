Рэшфорд - о критике: Издевательство, которое длится месяцами

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд ответил на пост фаната в соцсетях.

"К Маркусу Рэшфорду относятся просто отвратительно. Это жестоко. Это издевательство", – говорится в посте в твиттере.

На это футболист ответил: "Я ценю твою поддержку! Это издевательство, которое длится месяцами. Довольно".

I appreciate your support! It is abuse and has been for months. Enough is enough https://t.co/MUfiU0JwEb