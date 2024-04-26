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Рэшфорд - о критике: Издевательство, которое длится месяцами

Англичанин устал терпеть негатив в свой адрес.
Сегодня, 21:21
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд ответил на пост фаната в соцсетях.

"К Маркусу Рэшфорду относятся просто отвратительно. Это жестоко. Это издевательство", – говорится в посте в твиттере.

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На это футболист ответил: "Я ценю твою поддержку! Это издевательство, которое длится месяцами. Довольно".

В текущем сезоне на счету 26-летнего англичанина семь голов и два ассиста в 31 матче АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Маркус Рэшфорд

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