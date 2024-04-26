Лунин остался в запасе Реала на матч с Реал Сосьедадом

Место в воротах "сливочных" на поединок Ла Лиги займет Кепа.

В пятницу, 26 апреля, мадридский Реал в рамках 33-го испанской Ла Лиги встретится на выезде с Реал Сосьедадом.

Перед поединком главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти определился со стартовым составом своей команды, впервые за длительное время оставив в запасе украинского голкипера Андрея Лунина.

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Ворота мадридцев в этой игре будет защищать Кепа Аррисабалага.

Источник: twitter.com/realmadrid

Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин провел за Реал 28 матчей во всех турнирах, пропустив 25 голов, а в 12 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Лунин попросил у Реала значительное повышение зарплаты.

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