Лунин остался в запасе Реала на матч с Реал Сосьедадом
В пятницу, 26 апреля, мадридский Реал в рамках 33-го испанской Ла Лиги встретится на выезде с Реал Сосьедадом.
Перед поединком главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти определился со стартовым составом своей команды, впервые за длительное время оставив в запасе украинского голкипера Андрея Лунина.
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Ворота мадридцев в этой игре будет защищать Кепа Аррисабалага.
Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин провел за Реал 28 матчей во всех турнирах, пропустив 25 голов, а в 12 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Лунин попросил у Реала значительное повышение зарплаты.
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