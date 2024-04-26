iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лунин остался в запасе Реала на матч с Реал Сосьедадом

Место в воротах "сливочных" на поединок Ла Лиги займет Кепа.
Сегодня, 20:25
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В пятницу, 26 апреля, мадридский Реал в рамках 33-го испанской Ла Лиги встретится на выезде с Реал Сосьедадом.

Перед поединком главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти определился со стартовым составом своей команды, впервые за длительное время оставив в запасе украинского голкипера Андрея Лунина.

Читай также: Куртуа: Чувствую себя даже лучше, чем ожидалось

Ворота мадридцев в этой игре будет защищать Кепа Аррисабалага.

Источник: twitter.com/realmadrid

Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин провел за Реал 28 матчей во всех турнирах, пропустив 25 голов, а в 12 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Лунин попросил у Реала значительное повышение зарплаты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага

Статьи по теме

Президент Ла Лиги оценил предстоящий переход Мбаппе в Реал Президент Ла Лиги оценил предстоящий переход Мбаппе в Реал
Цыганков попал в заявку Жироны на ближайший матч Ла Лиги Цыганков попал в заявку Жироны на ближайший матч Ла Лиги
Испанские фанаты пытаются помешать проведению президентских выборов в Реале Испанские фанаты пытаются помешать проведению президентских выборов в Реале
Ливерпуль находится в шаге от назначения нового тренера Ливерпуль находится в шаге от назначения нового тренера
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа22:22
Ливерпуль находится в шаге от назначения нового тренера
Бокс22:18
Узелков сообщил о выписке из больницы после операции на сердце
Европа21:49
Президент Ла Лиги оценил предстоящий переход Мбаппе в Реал
Бокс21:32
"Это лучшая версия Тайсона": Брат Фьюри оставил предупреждение Усику перед боем
Европа21:21
Рэшфорд - о критике: Издевательство, которое длится месяцами
Бокс20:59
Богачук оценил вероятность проведения боя с Фундорой
Европа20:51
Ракитич рассказал, в чем Барселона уступает Реалу
Европа20:25
Лунин остался в запасе Реала на матч с Реал Сосьедадом
Европа20:19
"Amor Verdadero": Икарди и Ванда опубликовали совместный клип
Европа и мир20:00
ЧМ-2024 по хоккею, Дивизион ІВ: расписание и результаты матчей сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK