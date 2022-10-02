Гол Левандовски принес Барселоне победу над Мальоркой

Поляк помог своей команды добыть очередные очки в чемпионате.

В субботу, 1 октября, в рамках 7 тура Ла Лиги Мальорка встречалась с Барселоной. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече был забит на 20-й минуте. Форвард каталонцев Роберт Левандовски изящно разобрался с защитном и пробил бильярдным ударом точно в нижний угол.

Таким образом, после 7 туров у Мальорки 8 баллов и 10 строчка в чемпионате Испании, а Барселона занимает первое место, набрав 19 очков.

Мальорка - Барселона 0:1

Гол: Левандовски, 20

Мальорка: Райкович - Маффео, Раильо, Вальент, Копете, Коста (Куфре, 77) - Санчес (Дани Родригес, 67), Ли Кан Ин, Руис де Галаррета (Лаго Джуниор, 85) - Баба, Мурики.

Барселона: тер Штеген - Бальде, Пике, Кристенсен, Альба (Роберто, 80) - Бускетс, Кессье (Педри, 67), Гави - Левандовски, Дембеле (Ферран Торрес, 80), Фати (Рафинья, 67).

Предупреждения: Кристенсен, Пике, Коста, Кессье, Бускетс, Вальент.