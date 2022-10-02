iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гол Левандовски принес Барселоне победу над Мальоркой

Поляк помог своей команды добыть очередные очки в чемпионате.
Сегодня, 00:00
ФК Барселона / Getty Images
ФК Барселона / Getty Images
0 0 0

В субботу, 1 октября, в рамках 7 тура Ла Лиги Мальорка встречалась с Барселоной. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече был забит на 20-й минуте. Форвард каталонцев Роберт Левандовски изящно разобрался с защитном и пробил бильярдным ударом точно в нижний угол.

Таким образом, после 7 туров у Мальорки 8 баллов и 10 строчка в чемпионате Испании, а Барселона занимает первое место, набрав 19 очков.

Мальорка - Барселона 0:1

Гол: Левандовски, 20

Мальорка: Райкович - Маффео, Раильо, Вальент, Копете, Коста (Куфре, 77) - Санчес (Дани Родригес, 67), Ли Кан Ин, Руис де Галаррета (Лаго Джуниор, 85) - Баба, Мурики.

Барселона: тер Штеген - Бальде, Пике, Кристенсен, Альба (Роберто, 80) - Бускетс, Кессье (Педри, 67), Гави - Левандовски, Дембеле (Ферран Торрес, 80), Фати (Рафинья, 67).

Предупреждения: Кристенсен, Пике, Коста, Кессье, Бускетс, Вальент.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона мальорка Ла Лига
0 0 0

Статьи по теме

Коке - рекордсмен Атлетико по количеству проведенных матчей за клуб Коке - рекордсмен Атлетико по количеству проведенных матчей за клуб
Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги
Севилья на своем поле уступила Атлетико Севилья на своем поле уступила Атлетико
Барселона намерена продлить контракт с Дембеле Барселона намерена продлить контракт с Дембеле
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги
Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
просмотров

Последние новости

Европа00:52
Эмполи - Милан 1:3 Видео голов и обзор матча
Киберспорт00:31
ESL Pro League Season 16: Liquid и Vitality сыграют в финале турнира
Европа00:19
ПСЖ сумел дожать и обыграть Ниццу в концовке встречи
Европа00:00
Гол Левандовски принес Барселоне победу над Мальоркой
Вчера, 23:44
Европа23:44
Милан на последних секундах вырвал победу над Эмполи
Европа23:10
Коке - рекордсмен Атлетико по количеству проведенных матчей за клуб
Европа22:52
Манчестер Юнайтед мог летом усилиться хавбеком Ювентуса
Бокс22:48
Энди Руис готов выйти вместо Джошуа на бой против Фьюри
Европа22:22
Интер - Рома 1:2 Видео голов и обзор матча
Европа22:18
Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK