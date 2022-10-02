iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ - Ницца 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 09:00
ПСЖ - Ницца: Видео голов / PSG_inside
ПСЖ - Ницца: Видео голов / PSG_inside
0 0 0

В рамках девятого тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле сумел обыграть Ниццу.

В первом тайме нападающий парижан Лионель Месси открыл счет, забив на 29-й минуте. Гости сумели отыграться сразу после перерыва, а автором гола стал Лаборде.

Казалось, что ПСЖ снова не сумеет обыграть Ниццу (серия без побед над Ниццой составляла три игры - прим.), однако в конце Килиан Мбаппе своим точным ударом принес победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Ницца:

ПСЖ - Ницца 2:1
Голы: Месси, 29, Мбаппе, 83 - Лаборде, 47

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Рамос, Маркиньос - Мукиеле, Бернат (Мендеш, 59), Фабиан Руис (Саншеш, 72; Данилу Перейра, 88), Витинья - Месси (Сарабия, 88), Неймар, Экитик (Мбаппе, 59).

Ницца: Шмейхель -  Аталь (Лотомба, 76), Данте, Росарио, Вити - Бар, Баркли (Пепе, 62), Диоп, Рэмзи (Тюрам, 62), Лемина (Бека-Бека, 76) - Лаборд (Делор, 84).

Предупреждения: Данте - Сарабия.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ницца ПСЖ Лига 1 чемпионат франции
0 0 0

Статьи по теме

УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Реал - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов Реал - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
В Индонезии погибли 130 людей во время футбольного матча В Индонезии погибли 130 людей во время футбольного матча
Металлист - Шахтер 1:6 Видео голов и обзор матча чемпионата Украины Металлист - Шахтер 1:6 Видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги
Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
просмотров

Последние новости

Европа10:58
Тер Штеген продлил свою сухую серию до 534 минут
Украина10:50
УПЛ: календарь и результаты матчей
Лига Чемпионов10:40
Реал - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
Европа10:37
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии
Бокс10:00
Джойс вызвался провести бой с Джошуа, однако при одном условии
Европа09:50
Лукаку может пропустить матч с Барселоной в Лиге чемпионов
Другие страны09:35
В Индонезии погибли 130 людей во время футбольного матча
Европа09:22
Жена защитника Бенфики раскритиковала FIFA 23 за уродливый гейм фейс футболиста
Европа09:00
ПСЖ - Ницца 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции
Киберспорт08:40
ESL Pro League Season 16: Liquid и Vitality сыграют в финале турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK