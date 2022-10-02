ПСЖ - Ницца 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции

В рамках девятого тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле сумел обыграть Ниццу.

В первом тайме нападающий парижан Лионель Месси открыл счет, забив на 29-й минуте. Гости сумели отыграться сразу после перерыва, а автором гола стал Лаборде.

Казалось, что ПСЖ снова не сумеет обыграть Ниццу (серия без побед над Ниццой составляла три игры - прим.), однако в конце Килиан Мбаппе своим точным ударом принес победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Ницца:

ПСЖ - Ницца 2:1

Голы: Месси, 29, Мбаппе, 83 - Лаборде, 47

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Рамос, Маркиньос - Мукиеле, Бернат (Мендеш, 59), Фабиан Руис (Саншеш, 72; Данилу Перейра, 88), Витинья - Месси (Сарабия, 88), Неймар, Экитик (Мбаппе, 59).

Ницца: Шмейхель - Аталь (Лотомба, 76), Данте, Росарио, Вити - Бар, Баркли (Пепе, 62), Диоп, Рэмзи (Тюрам, 62), Лемина (Бека-Бека, 76) - Лаборд (Делор, 84).

Предупреждения: Данте - Сарабия.

Источник: MEGOGO