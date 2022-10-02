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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии

Клубы из Манчестера намерены выявить между собой сильнейшего.
Сегодня, 10:37
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед / Getty Images
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В воскресенье, 2 октября, в рамках 9 тура АПЛ Манчестер Сити примет на стадионе "Этихад" Манчестер Юнайтед. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают фаворитом встречи "горожан". На победу подопечных Пепа Гвардиолы коэффициент 1.42. В свою очередь триумф манкунианцев оценивается в 6.70, а ничейный результат - в 5.50.

Прошлый матч обеих команд завершился победой Манчестер Сити со счетом 4:1.

Прогноз ISPORT

Невероятная форма "горожан", а также их победная серия должна вводить в дрожь оппонентов, а тем более Манчестер Юнайтед, который хоть и побеждает в АПЛ, однако делает это крайне неуверенно.

Забивной Холанд и невероятные ассисты Де Брюйне сделают свое дело в матче с манкунианцами. Вполне возможно, что матч завершится разгромной победой подопечных Гвардиолы.

Прогноз ISPORT: Победа Манчестер Сити и ТБ 2.5 - коэффициент 1.85

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Манчестер Сити АПЛ
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