Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии
В воскресенье, 2 октября, в рамках 9 тура АПЛ Манчестер Сити примет на стадионе "Этихад" Манчестер Юнайтед. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
Прогноз букмекеров
Букмекеры считают фаворитом встречи "горожан". На победу подопечных Пепа Гвардиолы коэффициент 1.42. В свою очередь триумф манкунианцев оценивается в 6.70, а ничейный результат - в 5.50.
Прошлый матч обеих команд завершился победой Манчестер Сити со счетом 4:1.
Прогноз ISPORT
Невероятная форма "горожан", а также их победная серия должна вводить в дрожь оппонентов, а тем более Манчестер Юнайтед, который хоть и побеждает в АПЛ, однако делает это крайне неуверенно.
Забивной Холанд и невероятные ассисты Де Брюйне сделают свое дело в матче с манкунианцами. Вполне возможно, что матч завершится разгромной победой подопечных Гвардиолы.
Прогноз ISPORT: Победа Манчестер Сити и ТБ 2.5 - коэффициент 1.85