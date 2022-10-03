Перес: Футбол болен, он теряет лидерство в мире

Президент Реала Флорентино Перес на ассамблее "сливочных" поделился мнением о снижении интереса к футболу.

"Чтобы решить проблему, нужно признать, что она существует. Только так можно искать решения. Наш любимый вид спорта болен, футбол теряет лидерство в мире. Молодежь все меньше и меньше интересуется им. Нужно остановить это, пока не поздно.

Новые поколения предпочитают иные развлечения – например, видеоигры. Они хотят получать качественный продукт, но футбол не может это предложить, потому что нынешние турниры не вызывают интереса, пока не наступают поздние стадии.

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При всем уважении к национальным чемпионатам, европейские топ-лиги должны предлагать качественные матчи на протяжении всего года. Только такие матчи помогут вернуть молодежь.

Аудиовизуальные доходы НФЛ, где команды проводят всего восемь домашних матчей, выше, чем доходы от Лиги чемпионов. Значит, в США делают что-то очень правильно, а в старой Европе – нет. Футбол проигрывает эту битву.

Футболу нужны профессионалы. Нужно предлагать продукт высокого качества, который вызывает интерес и заставляет чувствовать страсть. Мы должны остановить спад футбола", – приводит слова Переса издание Marca.