Хави: Лигу чемпионов не всегда выигрывает сильнейший
Испанец высказался о главном еврокубковом турнире.
Главный тренер Барселоны Хави сравнил чемпионство в Ла Лиге и в Лиге чемпионов.
"Я считаю, что выиграть Лигу чемпионов тяжелее. Победа в Ла Лиге более закономерна.
В Лиге чемпионов не всегда побеждает сильнейший. Там решают детали.
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Успех в Ла Лиге более закономерен", – заявил Хави в интервью Marca.
Напомним, Интер встретится с Барселоной во вторник, 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.