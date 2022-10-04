Хави: Лигу чемпионов не всегда выигрывает сильнейший

Главный тренер Барселоны Хави сравнил чемпионство в Ла Лиге и в Лиге чемпионов.

"Я считаю, что выиграть Лигу чемпионов тяжелее. Победа в Ла Лиге более закономерна.

В Лиге чемпионов не всегда побеждает сильнейший. Там решают детали.

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Успех в Ла Лиге более закономерен", – заявил Хави в интервью Marca.

Напомним, Интер встретится с Барселоной во вторник, 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.