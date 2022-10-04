Хави: Не хочу менять стиль игры, который сделал Барселону великой

Главный тренер Барселоны Хави высказался о предстоящем матче против Интера в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

"Это очень важная для нас игра. Не решающая, но важная. После поражения от Баварии нам нужны эти три очка, они будут жизненно необходимы. Собираемся показать, что способны победить на таком стадионе.

Нам нужно будет сыграть так же, как в Мюнхене, но эффективнее. Постараемся доминировать и воспользоваться тем, что Интер не в лучшей форме. Возможно, соперник будет действовать более агрессивно и жестко в защите, но нужно предлагать свой сценарий встречи.

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Не хочу менять стиль, который сделал Барселону великой. Но я хочу адаптировать игру футболистов к действиям соперника. Мы всегда изучаем оппонентов. Если мы вносим изменения, то для того чтобы проявлять себя еще ярче. Такова наша ДНК", — сказал Хави на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Интер встретится с Барселоной во вторник, 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.