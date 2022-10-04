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Индзаги: Барселона не заслужила поражение от Баварии

Итальянский специалист похвалил своего соперника.
Сегодня, 09:19
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images
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Главный тренер Интера Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче против Барселоны в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

"Мы проанализируем матч с Ромой и сосредоточимся на Барселоне. Сейчас ситуация непростая из-за результатов. Но я думаю, что мы провели хороший матч против Ромы и заслуживали другого результата. И все же мы понимаем, что должны работать лучше.

У нас хорошая возможность проявить себя. Мы встретимся с сильной командой, одной из лучших в Европе. Она потерпела незаслуженное поражение от Баварии. Барселона хороша в каждой линии.

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Игра Барселоны входит в число лучших в Европе. Ее игроки способны делать на поле все, они организованны и лучше всех в Европе возвращают себе мяч. Они знают, как действовать и с мячом, и без него.

Мы понимаем важность матча. Мы – Интер, так что постараемся исходить из своих сильных сторон. Будет сложно, и мы уже поплатились за свои ошибки в матче с Баварией, хотя и показали хорошую игру. В ключевые моменты мы сделали недостаточно. Нам придется сдерживать сильного соперника и наносить ему удары в подходящий момент", – сказал Индзаги на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Интер встретится с Барселоной во вторник, 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона интер Симоне Индзаги
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