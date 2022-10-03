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Судьба Индзаги решится после матчей против Барселоны и Сассуоло

Итальянскому специалисту необходимо добыть две победы.
Сегодня, 16:24
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images
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Главный тренер Интера Симоне Индзаги может покинуть свой пост. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Судьба итальянского специалиста зависит от ближайших матчей против Барселоны в Лиге чемпионов и с Сассуоло в чемпионате Италии. В случае поражений его могут уволить.

Руководству клуба будет тяжело принять новые неудачи, ввиду чего "нерадзурри" готовы к радикальным решениям.

Напомним, Интер занимает 9-е место в серии А – 12 очков в восьми матчах, а в своей группе Лиги чемпионов команда находится на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что руководство Интера доверяет Индзаги и не собирается его увольнять.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Симоне Индзаги
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