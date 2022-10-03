Судьба Индзаги решится после матчей против Барселоны и Сассуоло
Итальянскому специалисту необходимо добыть две победы.
Главный тренер Интера Симоне Индзаги может покинуть свой пост. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Судьба итальянского специалиста зависит от ближайших матчей против Барселоны в Лиге чемпионов и с Сассуоло в чемпионате Италии. В случае поражений его могут уволить.
Руководству клуба будет тяжело принять новые неудачи, ввиду чего "нерадзурри" готовы к радикальным решениям.
Напомним, Интер занимает 9-е место в серии А – 12 очков в восьми матчах, а в своей группе Лиги чемпионов команда находится на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что руководство Интера доверяет Индзаги и не собирается его увольнять.