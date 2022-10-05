Глава федерации футбола Испании: Мы хотим объединить всю Европу своей заявкой на Чемпионат мира

Президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес высказался о том, повлияет ли война в Украине на вероятность выигрыша заявки двух стран совместно с Португалией на проведение ЧМ-2030 по футболу.

Функционер выразил надежду, что к тому времени в нашей стране наступит мир и инфраструктура будет полностью восстановлена.

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"Мы надеемся, что к 2030 году конфликт будет разрешен. Мы хотим, чтобы эта кандидатура объединила Европу, а не только Пиренейский полуостров", – заявил Рубиалес.

В случае выигрыша этой заявки Украина проведет матчи одной из групп.