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Глава федерации футбола Испании: Мы хотим объединить всю Европу своей заявкой на Чемпионат мира

Луис Рубиалес высказался о решении позволить Украине стать повноправной участницей заявки на проведение Мундиаля
Сегодня, 16:50
Луис Рубиалес / Getty Images
Луис Рубиалес / Getty Images
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Президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес высказался о том, повлияет ли война в Украине на вероятность выигрыша заявки двух стран совместно с Португалией на проведение ЧМ-2030 по футболу.

Функционер выразил надежду, что к тому времени в нашей стране наступит мир и инфраструктура будет полностью восстановлена.

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"Мы надеемся, что к 2030 году конфликт будет разрешен. Мы хотим, чтобы эта кандидатура объединила Европу, а не только Пиренейский полуостров", – заявил Рубиалес.

В случае выигрыша этой заявки Украина проведет матчи одной из групп.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина испания португалия ЧМ-2030
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