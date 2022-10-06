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Уволенный тренер Севильи может быстро трудоустроиться в АПЛ

Хулен Лопетеги долго оставаться без работы не будет.
Сегодня, 19:05
Хулен Лопетеги / Getty Images
Хулен Лопетеги / Getty Images
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Бывший наставник Севильи Хулен Лопетеги может продолжить тренерскую карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает The Athletic, в приглашении 56-летнего специалиста заинтересован Вулверхэмптон.

Английский клуб в ближайшее время планирует провести переговоры с испанским тренером и его агентом Жорже Мендешем. Если все пройдет успешно, о назначении нового наставника команды "волки" могут объявить на следующей неделе.

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Напомним, что накануне Лопетеги был уволен из Севильи после поражения 1:4 от дортмундской Боруссии в Лиге чемпионов. Вулверхэмптон в свою очередь на днях распрощался с главным тренером Бруну Лаже.

На данный момент Вулверхэмптон занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав шесть очков в восьми матчах.

Напомним, что во главе Севильи Лопетеги сменил бывший тренер "рохибланкос" Хорхе Сампаоли.

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