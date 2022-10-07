Гвардиола: Холанд может стать лучше

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что нападающий клуба Эрлинг Холанд может стать еще лучше.

"Когда мяч у Холанда, он знает, какие пасы мне нравятся. Он может улучшить каждую часть своей игры. Все знают, что Эрлинг может стать лучше. Мы все можем совершенствоваться, пока не умрем.

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Будет хорошо, если Холанд побьет рекорд, но любой рекорд можно перебить. Надеюсь, он сможет продолжать в том же духе. После Суперкубка Англии у людей было много сомнений, но давайте смотреть только на завтрашний день, и он должен сосредоточиться на этом.

Потом, в конце сезона, он сможет посмотреть на голы", – сказал Гвардиола в интервью Manchester Evening News.

В текущем сезоне на счету норвежца 14 голов м 3 ассиста в 8 матчах АПЛ.