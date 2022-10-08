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Чеферин будет баллотироваться на новый срок президента УЕФА

Словенец постарается в третий раз победить на выборах.
Сегодня, 20:06
Александер Чеферин / Getty Images
Александер Чеферин / Getty Images
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В субботу, 8 октября, во Франкфурте (Германия) состоялось собрание ассоциаций УЕФА, во время которого была представлена обновленная информация о будущем мужских и женских чемпионатов Европы и соответствующих квалификационных турнирах.

Также на официальном сайте УЕФА было объявлено, что нынешний президент Ассоциации Александер Чеферин будет участвовать в предстоящих выборах, чтобы остаться на своем посту.

"Президент УЕФА Александер Чеферин воспользовался возможностью, чтобы лично поблагодарить все 55 ассоциаций за их письма в поддержку следующих выборов, полученные в последние недели, и официально подтвердить, что он будет баллотироваться на новый мандат на предстоящем Конгрессе УЕФА в Португалии в 2023 году".

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Напомним, что Чеферин является седьмым президентом в истории организации. Он взошел на свой пост в 2016 году, после чего в 2019 был переизбран на второй срок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол уефа Александер Чеферин
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