Боруссия Д прервала 8-матчевую проигрышную серию в Дер Классикер, сыграв вничью с Баварией

В субботу, 8 октября, на Сигнал Идуна Парк в рамках девятого тура немецкой Бундеслиги состоялось Дер Классикер: дортмундская Боруссия принимала в гостях мюнхенскую Баварию.

В этот раз дерби прошло при достаточно равной игре, даже с небольшим преимуществом "шмелей". Однако именно гости открыли счет: в середине первой половины голом из-за пределов штрафной отметился Леон Горецка.

В перерыве Юлиан Нагельсманн сделал сразу три замены, одна из них вынужденная (Дэвис получил травму). А спустя всего 8 минут преимущество "ротен" увеличилось, благодаря Лерою Сане.

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Ближе к середине второго тайма на поле появился Антони Модест, который стал спасителем Боруссии. Сначала он всего через четыре минуты с момента своего появления на газоне отдал результативную передачу на Юссуфа Мукоко.

Затем вышедший на замену Кингсли Коман заработал две желтые, раньше всех отправившись в раздевалку.

После этого уже в добавленное арбитром время 34-летний Модест вырвал для своей команды ничью.

Боруссия Дортмунд - Бавария 2:2

Голы: Мукоко, 74, Модест, 90+5 - Горецка, 33, Сане, 53.

Боруссия Дортмунд: Майер - Зюле, Хуммельс (Вольф, 46), Шлоттербек, Геррейро - Беллингем, Джан, Озкан (Адейеми, 54) - Брандт, Мукоко (Азар, 89), Мален (Модест, 70).

Бавария: Нойер - Павар, Упамекано, Де Лигт (Мазрауи, 62), Дэвис (Станишич, 46) - Горецка, Забицер (Киммих, 46), Сане, Мусиала, Мане (Чупо-Мотинг, 82) - Гнабри (Коман, 46).

Предупреждения: Беллингем, Джан, Адейеми - Забицер, Де Лигт, Горецка, Коман, Сане.

Удаление: Коман, 90 (вторая желтая).