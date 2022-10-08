iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Боруссия Д прервала 8-матчевую проигрышную серию в Дер Классикер, сыграв вничью с Баварией

Команды порадовали болельщиков большим количеством голов и эмоций.
Сегодня, 21:38
Боруссия - Бавария / Getty Images
Боруссия - Бавария / Getty Images
0 0 0

В субботу, 8 октября, на Сигнал Идуна Парк в рамках девятого тура немецкой Бундеслиги состоялось Дер Классикер: дортмундская Боруссия принимала в гостях мюнхенскую Баварию.

В этот раз дерби прошло при достаточно равной игре, даже с небольшим преимуществом "шмелей". Однако именно гости открыли счет: в середине первой половины голом из-за пределов штрафной отметился Леон Горецка.

В перерыве Юлиан Нагельсманн сделал сразу три замены, одна из них вынужденная (Дэвис получил травму). А спустя всего 8 минут преимущество "ротен" увеличилось, благодаря Лерою Сане.

Читай также: Ювентус ничего не противопоставил Милану, без шансов уступив на Сан-Сиро

Ближе к середине второго тайма на поле появился Антони Модест, который стал спасителем Боруссии. Сначала он всего через четыре минуты с момента своего появления на газоне отдал результативную передачу на Юссуфа Мукоко.

Затем вышедший на замену Кингсли Коман заработал две желтые, раньше всех отправившись в раздевалку.

После этого уже в добавленное арбитром время 34-летний Модест вырвал для своей команды ничью.

Боруссия Дортмунд - Бавария 2:2
Голы: Мукоко, 74, Модест, 90+5 - Горецка, 33, Сане, 53.

Боруссия Дортмунд: Майер - Зюле, Хуммельс (Вольф, 46), Шлоттербек, Геррейро - Беллингем, Джан, Озкан (Адейеми, 54) - Брандт, Мукоко (Азар, 89), Мален (Модест, 70).

Бавария: Нойер - Павар, Упамекано, Де Лигт (Мазрауи, 62), Дэвис (Станишич, 46) - Горецка, Забицер (Киммих, 46), Сане, Мусиала, Мане (Чупо-Мотинг, 82) - Гнабри (Коман, 46).

Предупреждения: Беллингем, Джан, Адейеми - Забицер, Де Лигт, Горецка, Коман, Сане.

Удаление: Коман, 90 (вторая желтая).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол бундеслига Боруссия Дортмунд Бавария Мюнхен
0 0 0

Статьи по теме

Хавбек Ливерпуля вылетел с травмой до начала следующего года Хавбек Ливерпуля вылетел с травмой до начала следующего года
Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с лидером клуба Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с лидером клуба
Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А
ПСЖ следит за Мудриком ПСЖ следит за Мудриком
Помочь журналистам

Видео

Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А
Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров

Последние новости

Европа23:07
Хавбек Ливерпуля вылетел с травмой до начала следующего года
НБА22:56
Предсезонка НБА: Чикаго обыграл Денвер, Майами справился с Мемфисом
Европа22:48
Гвапдиола - об игре Холанда с Саутгемптоном: Я разочарован, но по крайней мере теперь его не исключат из АПЛ
НБА22:30
"Я был не прав в своих действиях": Грин покинет Уорриорз на некоторое время
Европа22:20
Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с лидером клуба
Европа21:56
Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А
Европа21:38
Боруссия Д прервала 8-матчевую проигрышную серию в Дер Классикер, сыграв вничью с Баварией
Футбол21:37
ПСЖ следит за Мудриком
Европа21:12
Яремчук и Соболь - в старте на матч против Вестерло
Европа21:00
Ювентус ничего не противопоставил Милану, без шансов уступив на Сан-Сиро
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK