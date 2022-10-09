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Главный тренер ПСЖ прокомментировал эпизод с удалением Рамоса в матче с Реймсом

Наставник парижского клуба вступился за своего подопечного.
Сегодня, 11:21
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images
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Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье прокомментировал удаление центрального защитника команды Серхио Рамоса в матче с Реймсом (0:0).

"Я очень хорошо знаю Рамоса и не уверен, что оскорбление было адресовано судье.

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Это ругательство, которое можно часто услышать в Испании, на тренировках и во время матчей. Арбитр просто воспринял это на свой счет и удалил его", – сказал Гальтье в интервью Canal+.

Напомним, на 41-й минуте матча Рамос пытался опротестовать решение главного арбитра Пьера Геллуста, за что получил предупреждение, однако игрок не перестал спорить с судьей, за что был удален с поля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Серхио Рамос
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