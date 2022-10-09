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Ренн перед вторым матчем с Динамо разгромил Нант

Соперник киевлян одержал убедительную победу в чемпионате Франции.
Сегодня, 20:27
Ренн одержал разгромную победу над Нантом / staderennais.com
Ренн одержал разгромную победу над Нантом / staderennais.com
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В воскресенье, 9 октября, Ренн в рамках десятого тура французской Лиги 1 принимал на своем поле Нант.

Соперник киевского Динамо в группе Лиги Европы одержал разгромную победу над гостями, отправив в их ворота три безответных мяча.

Команда Бруно Женезио открыла счет в середине первого тайма усилиями Амина Гуири, а добила оппонента под конец встречи - отличились Мартен Терье и Дезире Дуэ.

Ренн после этой победы с 18 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Нант с семью баллами идет в зоне вылета на 19-й позиции.

Ренн - Нант 3:0

Голы: Гуири, 26, Терье, 79, Дуэ, 84

Ренн: Манданда - Траоре, Родон, Теате, Трюффер - Бурижо (Дуэ, 83), Шека (Угочукву, 75), Тэ, Терье (Сулемана, 88) - Мюинга (Майер, 75), Гуири (Аблин, 88)

Нант: Ляфон - Аппиа (Коршья, 81), Кастеллетто, Паллуа, Мерлен - Мутуссами (Ганаго, 71), Чиривелья - Блас, Сиссоко (Гиссан, 81), Симон - Мохамед

Предупреждение: Траоре, 61

Удаление: Родон, 88

Напомним, что свой следующий матч Ренн проведет на выезде против Динамо в четвертом туре группового раунда Лиги Европы в четверг, 13 октября. Первая встреча с киевлянами завершилась победой французской команды со счетом 2:1.

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