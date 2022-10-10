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Лацио вышел на третье место в Серии А, разгромив на выезде Фиорентину

Римляне отправили в ворота флорентийцев четыре безответных мяча.
Вчера, 23:59
Лацио разгромил Фиорентину / Getty Images
Лацио разгромил Фиорентину / Getty Images
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В понедельник, 10 октября, Фиорентина в заключительном матче девятого тура итальянской Серии А принимала на своем поле Лацио.

Хозяева потерпели разгромное поражение от римского клуба со счетом 0:4, пропустив по два мяча в каждом из таймов.

До середины первой половины встречи "бьянкочелести" обеспечили себе комфортное преимущество усилиями Матиаса Весино и Маттии Дзакканьи, а добили оппонента уже под конец поединка благодаря результативным действиям Луиса Альберто и Чиро Иммобиле.

После этой победы Лацио с 20 набранными очками вышел на третье место в турнирной таблице Серии А и отстает от лидирующего Наполи на три балла. Фиорентина с девятью пунктами занимает 13-ю позицию.

Фиорентина - Лацио 0:4

Голы: Весино, 11, Дзакканьи, 25, Луис Альберто, 85, Иммобиле, 90+1

Фиорентина: Терраччано, Додо, Игор (Миленкович, 59), Кварта, Бираги, Мандрагора, Амрабат (Барак, 59), Бонавентура (Мале, 79), Иконе (Гонсалес, 46), Йович, Куаме (Сапонара, 79)

Лацио: Проведель, Лаццари, Патрик, Романьоли, Марушич (Хюсай, 72), Весино, Маркос Антонио (Луис Альберто, 62), Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Педро, 79), Иммобиле, Дзакканьи (Канчелльери, 79)

Предупреждения: Амрабат, 24, Игор, 27, Мандрагора, 68, Додо, 70 - Лаццари, 77.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио фиорентина чемпионат Италии Серия А
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