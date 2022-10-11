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Тренер Бенфики: Месси – лучший игрок мира, но у ПСЖ и без него фантастический подбор игроков

Наставник португальского клуба высказался о предстоящем матче.
Сегодня, 17:21
Роджер Шмидт / Getty Images
Роджер Шмидт / Getty Images
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Главный тренер Бенфики Роджер Шмидт высказался о нападающем ПСЖ Лионеле Месси, который пропустит очную встречу команд из-за травмы.

"Радоваться травме игрока соперника неправильно. Для меня Лионель Месси – это по-прежнему лучший игрок мира.

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Конечно, если он не выйдет на поле, тактика ПСЖ может поменяться, но это в любом случае команда мирового класса с фантастическим подбором игроков. Нам надо сосредоточиться на себе", – заявил Роджер Шмидт на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Бенфика - ПСЖ состоится во вторник, 11 октября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: месси бенфика ПСЖ Роджер Шмидт
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