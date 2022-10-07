Месси получил повреждение в матче с Бенфикой

Аргентинец под вопросом на матч с Реймсом.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси травмировался в матче Лиги чемпионов с Бенфикой (1:1).

35-летний игрок почувствовал дискомфорт в икроножной мышце, ввиду чего попросил замену. После обследования у Месси диагностировали контрактуру икроножной мышцы.

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Отметим, травма несерьезная, не исключено также участие форварда в матче с Реймсом в субботу, однако это решение останется за тренером.

В текущем сезоне на счету аргентинца 5 голов и 7 ассистов в 9 матчах Лиги 1.