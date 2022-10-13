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Оуэн: Сейчас смешит сравнение Нуньеса с Холандом

Англичанин навсегда закрыл конфликт.
Сегодня, 20:28
Майкл Оуэн / Getty Images
Майкл Оуэн / Getty Images
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Экс-форвард Ливерпуля Майкл Оуэн сравнил нападающих Эрлинга Холанда и Дарвина Нуньеса.

"Давайте не забывать: в начале сезона мы говорили о том, что Манчестер Сити и Ливерпуль подписали больших игроков, и обсуждали, у кого из форвардов будет больше голов.

Сейчас подобное сравнение лишь смешит, потому что первый уже забивает, а второй только осваивается в АПЛ.

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Многие уже списывают Нуньеса со счетов или говорят, что не уверены в нем. Но я не думаю, что он успел плохо себя проявить. Он забил Арсеналу, хорошо сыграл с Рейнджерс, у него было много моментов", – заявил Оуэн в интервью BT Sport.

Напомним, в текущем сезоне на счету Холанда 15 голов и 3 ассиста, а Нуньес набрал лишь 3 очка по системе гол+пас.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майкл Оуэн Эрлинг Холанд Дарвин Нуньес
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