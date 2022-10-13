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Самый сильный футболист в мире принял решение стать профессиональным рестлером

Акинфенва нашел свое призвание.
Вчера, 23:27
Адебайо Акинфенва / Getty Images
Адебайо Акинфенва / Getty Images
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Экс-футболист Уиконба Адебайо Акинфенва в конце октября дебютирует в профессиональном рестлинге. Об этом сообщает издание The Sun.

Англичанин уже анонсировал свое появление на ринге на турнире Progress Wrestling 23 октября.

"Мне посчастливилось заниматься любимым делом 22 года, но это была профессия. Когда ты на пенсии, это просто свобода и переживания. Это всегда было на заднем плане из-за моей любви к рестлингу.

 Когда вы находите что-то, что вам нравится, становится немного легче. Но тогда мышление состоит в том, чтобы попробовать что-то новое, и если оно приземлится, оно приземлится. Мне это нравится, мне нравятся тренировки, мне нравится, что они интенсивные", - говорится в заявлении Акинфенвы.

Кроме того, Акинфенва тренировался с суперзвездой WWE Шамусом в сентябре, чтобы дебютировать в реслинге.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рестлинг Адебайо Акинфенва
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Самый сильный футболист в мире принял решение стать профессиональным рестлером
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