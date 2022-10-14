Надежда на Кунде: Хави не хочет выпускать Пике на матч с Реалом

Главный тренер Барселоны Хави не хочет выпускать защитника Жерара Пике против Реала. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Испанец надеется, что центрбек Жюль Кунде будет готов выйти на поле 16 октября, хотя и не любит выпускать не полностью готовых футболистов. Хави остался недоволен тем, как Пике сыграл против Интера и потому предпочел бы вернуть его на скамейку.

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Напомним, Кунде получил повреждение двуглавой мышцы левого бедра 22 сентября. Состояние игрока уже оценивается как удовлетворительное, и, если динамика сохранится, он появится на поле с первой минуты.

Реал сыграет с Барселоной в 9-м туре Ла Лиги в воскресенье, 16 октября, начало матча – в 17:15 по московскому времени.