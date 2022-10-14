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Манчестер Сити продлил контракт с главным талантом клуба

Фил Фоден надолго связал свое будущее с "горожанами".
Сегодня, 20:56
Фил Фоден
Фил Фоден
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Манчестер Сити объявил о продлении контракта с одним из самых талантливых воспитанников клуба.

"Горожане" пролонгировали соглашение с английским полузащитником Филом Фоденом.

Договор будет действителен до 2027 года. Финансовые детали неизвестны, но ранее заявлялось, что Фоден будет получать 12.5 млн фунтов в год.

"Моя мечта сбылась. Я болею за Сити всю жизнь. Я долго тренировался здесь и даже был боллбоем. Я очень люблю этот клуб и чувствую себя невероятно, зная, что буду его частью до 2027 года", — заявил англичанин пресс-службе манкунианцев после переподписания контракта.

В нынешнем сезне Фоден провел тринадцать матчей, отличившись семью голами и тремя результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Манчестер Сити Фил Фоден
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