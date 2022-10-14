Манчестер Сити продлил контракт с главным талантом клуба
Манчестер Сити объявил о продлении контракта с одним из самых талантливых воспитанников клуба.
"Горожане" пролонгировали соглашение с английским полузащитником Филом Фоденом.
Договор будет действителен до 2027 года. Финансовые детали неизвестны, но ранее заявлялось, что Фоден будет получать 12.5 млн фунтов в год.
"Моя мечта сбылась. Я болею за Сити всю жизнь. Я долго тренировался здесь и даже был боллбоем. Я очень люблю этот клуб и чувствую себя невероятно, зная, что буду его частью до 2027 года", — заявил англичанин пресс-службе манкунианцев после переподписания контракта.
"One word for him: 𝗗𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗚𝗿𝗮𝘃𝘆" 🤩#ManCity pic.twitter.com/7tPB6gbTCs— Manchester City (@ManCity) October 14, 2022
В нынешнем сезне Фоден провел тринадцать матчей, отличившись семью голами и тремя результативными передачами.