Неожиданная связь: бабушка лидера Ливерпуля в молодости встречалась с сэром Алексом Фергюсоном

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль являются самыми принципиальными соперниками во всей Англии. И есть история, которая вновь объединила эти великие клубы.

Задолго до того, как Трент Александер-Арнольд стал лидером мерсисайдцев, сэр Алекс Фергюсон, легендарный тренер "красных дьяволов", встречался с Дорин Карлинг, бабушкой англичанина по материнской линии, передает Daily Star.

Шотландец сделал откровение об этом в своей автобиографии, которая была опубликована еще в 2013 году вскоре после выхода на пенсию.

Он написал, что Дорин была его "первой постоянной девушкой", и они встречались около 18 месяцев, будучи подростками в Глазго. Но их отношения "постигла участь большинства первых романов - они сошли на нет".

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После этого Карлинг переехала в Нью-Йорк и позже вышла замуж, что положило конец всякой надежде на то, что она и шотландец снова сойдутся.

Как ни странно, семейные связи фулбека Ливерпуля с Юнайтед на этом не заканчиваются. Один из двоюродных братьев его мамы, Джон Александер, был секретарем клуба манкунианцев с 2010 по 2017 год.