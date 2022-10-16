iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Неожиданная связь: бабушка лидера Ливерпуля в молодости встречалась с сэром Алексом Фергюсоном

Потенциально игрок мог называть легенду "красных дьяволов" своим дедом.
Сегодня, 14:52
Трент Александер-Арнольд и сэр Алекс Фергюсон / Getty Images
Трент Александер-Арнольд и сэр Алекс Фергюсон / Getty Images
0 0 0

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль являются самыми принципиальными соперниками во всей Англии. И есть история, которая вновь объединила эти великие клубы.

Задолго до того, как Трент Александер-Арнольд стал лидером мерсисайдцев, сэр Алекс Фергюсон, легендарный тренер "красных дьяволов", встречался с Дорин Карлинг,  бабушкой англичанина по материнской линии, передает Daily Star.

Шотландец сделал откровение об этом в своей автобиографии, которая была опубликована еще в 2013 году вскоре после выхода на пенсию.

Он написал, что Дорин была его "первой постоянной девушкой", и они встречались около 18 месяцев, будучи подростками в Глазго. Но их отношения "постигла участь большинства первых романов - они сошли на нет".

Читай также: Гари Невилл сделал прогноз на итоговое место Ливерпуля в АПЛ

После этого Карлинг переехала в Нью-Йорк и позже вышла замуж, что положило конец всякой надежде на то, что она и шотландец снова сойдутся.

Как ни странно, семейные связи фулбека Ливерпуля с Юнайтед на этом не заканчиваются. Один из двоюродных братьев его мамы, Джон Александер, был секретарем клуба манкунианцев с 2010 по 2017 год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед АПЛ сэр Алекс Фергюсон трент александер-арнольд
0 0 0

Статьи по теме

Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Англии Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед в домашнем матче не смог победить Ньюкасл Манчестер Юнайтед в домашнем матче не смог победить Ньюкасл
Челси в непростом поединке обыграл Астон Виллу Челси в непростом поединке обыграл Астон Виллу
Холанд - в основе на матч против Ливерпуля Холанд - в основе на матч против Ливерпуля
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Шахтер - Динамо: где смотреть матч 16.10.2022 чемпионата Украины
просмотров

Последние новости

Европа18:30
Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Англии
Европа18:25
Манчестер Юнайтед в домашнем матче не смог победить Ньюкасл
Европа18:10
Челси в непростом поединке обыграл Астон Виллу
Европа17:43
Холанд - в основе на матч против Ливерпуля
Европа17:41
Реал - Барселона: видео голов матча 16.10.2022
Европа17:35
Нуньез - в запасе на матч с Ман Сити
Европа17:22
Гвардиола - о Клоппе: Он мог бы пригласить меня на ужин
Европа17:14
Реал - Барселона 2:0 онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Испании
Украина17:12
Днепр-1 на последних секундах вырвал победу у Руха, игравшего вдевятером
Украина16:52
Судаков и Траоре - в основе на матч с Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK