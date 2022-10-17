Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: прогноз на матч 19.10.2022 чемпионата Англии

Команды встретятся в двенадцатом туре чемпионата Англии-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В рамках 12-го тура чемпионата Англии состоится один из самых ожидаемых матчей - Манчестер Юнайтед на своем поле примет Тоттенхэм.

Поединок состоится в среду, 19 октября, и начнется в 22:15 по киевскому времени. Состоится встреча в Манчестере (Англия) на стадионе - Олд Траффорд.

Команды претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов, а также могут побороться за чемпионство. Тоттенхэм идет на третьем месте, опережая Манчестер Юнайтед, идущий на пятой строчке, на семь очков.

Коэффициент и ставки на матч двенадцатого тура АПЛ Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 19 октября

Тоттенхэм начал сезон довольно уверенно и надежно, что позволяет им идти на третьем месте с 23 баллами (7 побед, 2 ничьи и 1 поражение). Что касается Манчестер Юнайтед, то у них статистика похуже - пять побед, одна ничья и три поражения. Суммарное - пятое место с 16 очками.

Эксперты и аналитики определили, что небольшим фаворитом предстоящего матча является Манчестер Юнайтед, который пока адаптируется под футбол Эрика тен Хага.

Прогноз букмекеров на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм:

Победа Манчестер Юнайтед: 2,48

Ничья: 3,55

Победа Тоттенхэма: 2,85

Интересно также и то, что букмекеры прогнозируют голевую игру. Если вас интересуют ставки, то на то, что обе команды забьют, то на это можно поставить с коэффициентом - 1,59. Более того, в то же время коэффициент на ТБ 2,5 равен - 1,74 - очень привлекательная ставка.

Статистика противостояния Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм

В своей истории команды провели между собой 198 матчей, учитывая все турниры. Кроме английских соревнований, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм играли между собой и в Кубке обладателей Кубков и на товарищеском турнире. За это время статистика противостояния:

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

95 Победы 53

50 Ничьи 50

315 Голы 258

Примечательно, что в текущем сезоне лучшими бомбардирами "красных дьяволов" являются Маркус Рэшфорд и Антони, у которых по три гола. В составе "шпор" лучший голеадор - Харри Кейн, у которого девять голов.

В последнем официальном поединке между командами была зафиксирована победа Манчестер Юнайтед (3:2) в рамках чемпионата Англии.

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2

Голы: Роналду, 12', 38', 81' - Кейн, 35', Магуайр, 72' (аг).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Варан, Магуайр, Теллес - Матич (Кавани, 80'), Фред - Рэшфорд (Эланга, 68'), Погба, Санчо - Роналду (Линделеф, 83').

Тоттенхэм: Льорис - Ромеро, Дайер, Дэвис (Бергвейн, 87') - Доэрти, Бентанкур (Уинкс, 88'), Хейбьерг, Регилон - Кулусевски (Моура, 78'), Сон - Кейн.

Предупреждения: Фред, Погба - Дайер.

В прошлом туре "красные дьяволы" на своем поле не смогли обыграть Ньюкасл (0:0), а Тоттенхэм на домашней арене уверенно обыграл Эвертон (2:0).